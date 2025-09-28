نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسباني سيزار جرادو للكلاسيكو 131.. حكام مباريات يوم الإثنين في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة أسماء حكام مباريات يوم الإثنين في ختام منافسات الجولة التاسعة بالموسم رقم 67 لدوري القسم الأول (دوري نايل) الذي يشهد 3 مباريات ’ حيث يواجه الإسماعيلي ضيفه البنك الأهلي على ملعب الإسماعيلية في الخامسة ’ في نفس التوقيت يستضيف الجونة فريق سيراميكا كليوباترا على ملعب خالد بشارة بمدينة الغردقة ’ أما في الثامنة فينطلق اللقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك في "الكلاسيكو" رقم 131 على ملعب القاهرة الدولي.

وقد جاءت الاختيارات على النحو التالي:

- الإسماعيلي × البنك الأهلي: محمد الغازي (حكمًا للساحة) ’ عدي عيد وخالد حسام طه (مساعدين) ’ أحمد ناجي (حكمًا رابعًا) ’ الدولي عبد العزيز السيد وأحمد ماجد (تقنية الفيديو).

⁠

- الجونة × سيراميكا كليوباترا: سيد منير (حكمًا للساحة) ’ الدولي محمود أبو الرجال ومحمد القاضي (مساعدين) ’ حسن محمود (حكمًا رابعًا) ’ الدولي عمرو الشناوي ومصطفى عثمان (تقنية الفيديو).

⁠

- الأهلي × الزمالك (طاقم إسباني): سيزار سوتو جرادو (حكمًا للساحة) ’ إيفان ماسو جراندو وأنطونيو رامون مورينو (مساعدين) ’ اليخاندرو رويز (حكمًا رابعًا) ’ خوسيه مونتيرو وماريو لوبيز (تقنية الفيديو).