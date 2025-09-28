الارشيف / الرياضة

الإسباني سيزار جرادو للكلاسيكو 131.. حكام مباريات يوم الإثنين في دوري نايل

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسباني سيزار جرادو للكلاسيكو 131.. حكام مباريات يوم الإثنين في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة أسماء حكام مباريات يوم الإثنين في ختام منافسات الجولة التاسعة بالموسم رقم 67 لدوري القسم الأول (دوري نايل) الذي يشهد 3 مباريات ’ حيث يواجه الإسماعيلي ضيفه البنك على ملعب الإسماعيلية في الخامسة ’ في نفس التوقيت يستضيف الجونة فريق سيراميكا كليوباترا على ملعب خالد بشارة بمدينة الغردقة ’ أما في الثامنة فينطلق اللقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك في "الكلاسيكو" رقم 131 على ملعب القاهرة الدولي.

وقد جاءت الاختيارات على النحو التالي:
- الإسماعيلي × البنك الأهلي: محمد الغازي (حكمًا للساحة) ’ عدي عيد وخالد حسام طه (مساعدين) ’ أحمد ناجي (حكمًا رابعًا) ’ الدولي عبد العزيز السيد وأحمد ماجد (تقنية الفيديو).

- الجونة × سيراميكا كليوباترا: سيد منير (حكمًا للساحة) ’ الدولي محمود أبو الرجال ومحمد القاضي (مساعدين) ’ حسن محمود (حكمًا رابعًا) ’ الدولي عمرو الشناوي ومصطفى عثمان (تقنية الفيديو).


- الأهلي × الزمالك (طاقم إسباني): سيزار سوتو جرادو (حكمًا للساحة) ’ إيفان ماسو جراندو وأنطونيو رامون مورينو (مساعدين) ’ اليخاندرو رويز (حكمًا رابعًا) ’ خوسيه مونتيرو وماريو لوبيز (تقنية الفيديو).

