محسن صالح: "الخطيب تعبان جدا.. ومش بيمثل"

أحمد جودة - القاهرة - أكد محسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي. أن محمود الخطيب يعاني صحيا ولكن رغبة الجمهور وراء عدوله عن قراره

وقال صالح في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: محمود الخطيب من الأصدقاء المقربين لي للغاية وهو يعاني من العديد من الأمراض منذ ان كان لاعبا

واضاف: قرار محمود الخطيب تعبان للغاية ولم يمثل مثلما يتردد من انتقاد من بعض الأشخاص وقراره بالعدول عن قراره يشأن خوض الانتخابات بسبب ضعفه امام جماهير النادي الاهلي التي ترغب في بقاءهً

وتابع: لا أستطيع ان اجزم ان زيزو لم يؤثر على اسكواد الزمالك ولكن هناك العديد من المباريات تشعر ان رحيل زيزو عن الزمالك ليس مؤثرا