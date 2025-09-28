نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع مشتعل بين ليفربول ومانشستر يونايتد على جوهرة إيفرتون الدفاعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة ميرور البريطانية أن ناديي ليفربول ومانشستر يونايتد يستعدان للدخول في منافسة شرسة من أجل التعاقد مع مدافع إيفرتون الشاب جاراد برانثوايت، البالغ من العمر 23 عامًا، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ووفقًا للتقارير، يضع قطبا الشمال الغربي اللاعب الإنجليزي ضمن أولوياتهم لتعزيز الخط الخلفي، في ظل الأداء المميز الذي يقدمه مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يُنظر إليه كأحد أبرز المواهب الدفاعية الصاعدة في إنجلترا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة الصفقة إلى نحو 65 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ الذي قد يشعل سباقًا قويًا بين الغريمين التاريخيين، خاصة أن برانثوايت يحظى بثقة واسعة داخل الوسط الكروي الإنجليزي، ويُرشح له مستقبل كبير مع منتخب بلاده.

هذا التنافس يضيف بُعدًا جديدًا للصراع الكروي والتاريخي بين ليفربول ومانشستر يونايتد، لكن هذه المرة خارج المستطيل الأخضر، في سوق الانتقالات.