نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 31 لاعبًا في قائمة منتخب الإمارات استعدادًا لملحق المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الإمارات، القائمة الموسّعة التي ستخوض معسكرًا إعداديًا داخليًا في دبي، من 28 سبتمبر (أيلول) الجاري وحتى 7 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، استعدادًا لخوض الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

أوضح الجهاز الفني، أن لاعبي أندية شباب الأهلي والشارقة والوحدة والوصل، سيلتحقون بالمعسكر اعتبارًا من 2 أكتوبر، نظرًا لارتباطاتهم مع أنديتهم في المنافسات القارية.

وضمت قائمة منتخب الإمارات 31 لاعبًا، خالد عيسى، وعلي خصيف، وحمد المقبالي، وفهد الظنحاني، وإريك دي مينيزيس، وخالد الظنحاني، وكوامي كوايدو، ولوكاس بيمنتا، وعلاء الدين زهير، وروبين فيليب، وخليفة الحمادي، وماركوس ميلوني، وزايد سلطان، وريتشارد أكونور، ولوران بيريرا، وجوستافوا أليكس، وماكانزي هانت، وماجد حسن، وحارب عبدالله، ومحمد عبدالباسط، وسيل سوزا، وعبدالله رمضان، ويحيى الغساني، ويحيى نادر، وعلي صالح، وفابيو دي ليما، ونيكولاس خيمنيز، وبرونو أوليفيرا، وألفارو دي أوليفيرا، وكايو كانيدو، وكايو لوكاس.

