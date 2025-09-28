نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يودع مونديال اليد بخسارة ثقيلة أمام برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودّع نادي الزمالك منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد 2025 «سوبر جلوب»، بعد خسارته الثقيلة أمام برشلونة الإسباني بنتيجة 47-25، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد.

وانطلقت منافسات النسخة الثامنة عشرة من البطولة العالمية يوم الجمعة الماضي، وتستمر حتى الثاني من أكتوبر المقبل، بمشاركة تسعة أندية، حيث تُقام المباريات على صالة نادي العاصمة الإدارية الجديدة تحت شعار: «مصر تستقبل العالم.. من القارات للعاصمة الإدارية الجديدة».

ونجح الفريق الكتالوني في فرض سيطرته منذ البداية، إذ أنهى الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 24-12، قبل أن يعزز تفوقه في الشوط الثاني، ليحسم اللقاء لصالحه بفارق مريح.

وبهذه النتيجة، خرج الزمالك رسميًا من سباق البطولة من مرحلة المجموعات، فيما تأهل برشلونة إلى الدور نصف النهائي، ليلحق ببطل ألمانيا ماجديبورج.