نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يسجل رقمًا سلبيًا غير مسبوق في مونديال اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودّع فريق الزمالك لكرة اليد منافسات بطولة العالم للأندية «سوبر جلوب 2025» المُقامة في مصر، عقب خسارته الثقيلة أمام برشلونة الإسباني بنتيجة 47-25 في ختام دور المجموعات.

وكان الزمالك قد استهل مشواره في البطولة بفوز صعب على تاوباتي البرازيلي بنتيجة 26-24، قبل أن يصطدم بعملاق أوروبا برشلونة، الذي حسم المواجهة مبكرًا بإنهائه الشوط الأول متقدمًا 24-12، وواصل تفوقه في الشوط الثاني ليضاعف الفارق حتى النهاية.

وبهذه النتيجة، تجمّد رصيد الزمالك عند نقطتين فقط، ليخرج من سباق المنافسة على التأهل إلى نصف النهائي، مكتفيًا بالفوز الوحيد على الفريق البرازيلي.

وتُعد الهزيمة أمام برشلونة من أكبر الخسائر التي تعرضت لها الأندية الأفريقية في تاريخ مشاركاتها بالبطولة، إذ بلغ الفارق 22 هدفًا.