بث مباشر يلاشوت.. مشاهدة حية مباراة ميلان ونابولي لحظة بلحظة (0-0)

أحمد جودة - القاهرة - يواجه نادي ميلان الإيطالي نظيره نابولي بعد قليل على ملعب جوزيبي مياتزا (سان سيرو) في ميلان، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري الإيطالي الممتاز.

ويسعى ميلان لتحقيق الفوز لمواصلة مشواره بنجاح في الدوري.

فيما يطمح نابولي في تحقيق نتيجة إيجابية لتعزز موقعه في جدول الترتيب.

بث مباشر.. موعد مباراة ميلان ضد نابولي

ومن المقرر أن تلعب مباراة ميلان ضد نابولي اليوم في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على ملعب جوزيبي مياتزا (سان سيرو) في ميلان.

بث مباشر.. القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد نابولي

ومن المقرر أن تذاع مباراة ميلان ضد نابولي بث مباشر من خلال عدد من القنوات وهم كالآتي: