مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم الإثنين الموافق 29 سبتمبر، فعاليات الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، لموسم 2025-26.

▪︎ناساف كاراشي ضد الهلال - تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، وتُذاع على قناة bein sports HD1.
▪︎الغرافة ضد الشرطة - تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، وتُنقل المواجهة على قناة bein sports HD1.
▪︎تراكتورسازي ضد الوحدة - تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، وتُذاع على قناة bein sports HD2.
▪︎الدحيل ضد - تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، وتُذاع على قناة bein sports HD1.
 

