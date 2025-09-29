نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم الإثنين الموافق 29 سبتمبر، فعاليات الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، لموسم 2025-26.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

▪︎ناساف كاراشي ضد الهلال - تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، وتُذاع على قناة bein sports HD1.

▪︎الغرافة ضد الشرطة - تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، وتُنقل المواجهة على قناة bein sports HD1.

▪︎تراكتورسازي ضد الوحدة - تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، وتُذاع على قناة bein sports HD2.

▪︎الدحيل ضد الأهلي - تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، وتُذاع على قناة bein sports HD1.

