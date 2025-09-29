نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم اخر أيام الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، والتي انطلقت السبت الماضي

وتقام اليوم ثلاث مباريات على رأسهم مباراة الأهلي والزمالك في تمام الثامنة مساء وتحظى بمتابعة كبيرة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:-

الإسماعيلي- البنك الأهلي: 5 مساء

الجونة- سيراميكا كليوبترا: 5 مساء

الأهلي- الزمالك: 8 مساء

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري.

