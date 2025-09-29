نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الجونة ضد سيراميكا اليوم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف نادي الجونة نظيره سيراميكا كليوبترا وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويدخل الفريقين المباراة وعينهم على النقاط الثلاث في مشوار الموسم الحالي والذي يتكون من 21 فريق.

موعد مباراة الجونة ضد سيراميكا اليوم والقنوات الناقلة

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي موعد مباراة الجونة ضد سيراميكا اليوم والقنوات الناقلة

وتنطلق صافرة البداية في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية على ستاد خالد بشارة في الجونة.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري.

