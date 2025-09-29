نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ريال مدريد في مرمى الانتقادات في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - شهد مستوى فيديريكو فالفيردي تراجعًا ملحوظًا هذا الموسم مقارنة بالعام الماضي، ما فتح باب التساؤلات داخل ريال مدريد وخارجه. اللاعب الأورغوياني، الذي اعتاد أن يكون ورقة رابحة في أي مركز يُطلب منه، أصبح يقدم أداءً باهتًا ويقع في أخطاء لم تكن مألوفة في مسيرته مع الفريق.

ثقة ألونسو باقية ولكن…

رغم هذا التراجع، لا يزال تشابي ألونسو يعتبره لاعبًا أساسيًا لا غنى عنه، إذ يراه أحد الأعمدة التي يُبنى عليها مشروعه الرياضي. لكن للمرة الأولى، بدأ الجهاز الفني يُجري بعض الحسابات حول كيفية استعادته لمستواه.

فالفيردي، من جانبه، يدرك تمامًا حجم المشكلة ويعترف بأنه غير راضٍ عما يقدمه. اللاعب، المعروف بروحه القتالية، يعيش فترة إحباط شخصي لأنه يعلم أن الفريق يحتاج إلى نسخته الأفضل، لا مجرد لاعب يركض ويغطي المساحات دون تأثير حقيقي بالكرة.

بين الانتقادات والصبر

على منصة إكس، تعددت الحسابات التي وجهت انتقادات لاذعة لفالفيردي، محملة إياه مسؤولية البداية الباهتة. لكن الواقع يُظهر أن أزمة ريال مدريد أكبر من مجرد لاعب واحد، وأن التوازن التكتيكي الذي يبحث عنه ألونسو لم يكتمل بعد.

في المقابل، الجماهير تبدو أقل صبرًا من أي وقت مضى. في حال استمرار تراجع الأداء، قد يلقى الأورغوياني نفس المصير الذي عاشه أوريلين تشواميني الموسم الماضي حين تعرض لصافرات الاستهجان قبل أن يقلبها إلى تصفيق بعد تغيير سلوكه ومستواه.

الطريق للخروج من الأزمة

على فالفيردي أن يضع نفسه تحت تصرف المدرب دون شروط.

على ألونسو أن يجد له الدور الذي يعيد إليه بريقه المعتاد.

وعلى الجماهير أن تتذكر أن اللاعب كثيرًا ما كان نموذجًا في التضحية والعطاء.



