بث مباشر كورة بلس الهلال يصطدم بناساف كارشي الأوزبكي في قمة دوري أبطال آسيا 2025

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر بين الهلال و ناساف كارشي في دوري أبطال آسيا

الزعيم السعودي في اختبار جديد نحو اللقب القاري

تتجه أنظار عشاق الكرة الآسيوية والسعودية مساء اليوم، صوب استاد الملك فهد الدولي بالرياض، حيث يلتقي فريق الهلال السعودي مع ضيفه ناساف كارشي الأوزبكي، ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2025.

المواجهة تمثل محطة مهمة للزعيم في مشواره نحو استعادة اللقب القاري الذي يعد هدفًا استراتيجيًا للفريق هذا الموسم.

الهلال.. قوة هجومية تبحث عن الحسم

يدخل الهلال اللقاء بعد فوزه الأخير على استقلال دوشنبه الطاجيكي، حيث قدم لاعبوه مستوى مميزًا أكد جاهزيتهم للمنافسة على صدارة المجموعة.

الهلال يعتمد بقيادة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس على توليفة من أبرز نجوم القارة، يتقدمهم النجم البرازيلي نيمار جونيور، والهداف الصربي ألكسندر ميتروفيتش، والدولي السعودي سالم الدوسري، إلى جانب الحارس المميز ياسين بونو، ما يجعل الفريق مرشحًا قويًا لتجاوز عقبة ناساف.

ناساف كارشي.. خصم لا يُستهان به

الفريق الأوزبكي، الذي اعتاد الظهور في البطولة القارية، يدخل المواجهة بطموحات كبيرة لتعطيل مسيرة الهلال وخطف نتيجة إيجابية.

ناساف يعتمد على مجموعة من اللاعبين الشباب أصحاب اللياقة العالية، بجانب بعض المحترفين الأجانب الذين يمنحون الفريق قوة هجومية مضادة، أبرزهم المهاجم الصربي ميلان يوفانوفيتش ولاعب الوسط الأوزبكي إسماعيلوف.

⌚موعد مباراة الهلال وناساف كارشي

اليوم: الإثنين 29 سبتمبر 2025

الساعة: 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة – 10:00 مساءً بتوقيت أبوظبي – 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة

