الزمالك يُمدد عقد خالد عبدالناصر موسمين

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب عن تمديد عقد خالد عبدالناصر، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالقلعة البيضاء لمدة موسمين بخلاف الموسم الحالي، المتبقي في عقده.

وشهدت جلسة تمديد عقد اللاعب، حضور كل من المهندس هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ومحمد طارق عضو مجلس الإدارة.

يأتي تمديد التعاقد مع خالد عبدالناصر، في إطار سعي مجلس إدارة الزمالك، للحفاظ على القوام الأساسي للفريق وتعزيزه بعناصر الخبرة في الموسم الجديد.