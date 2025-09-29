نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يخوض مرانه الأول في كيجالي قبل مواجهة الجيش الرواندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته في العاصمة الرواندية كيجالي في إطار الإعداد والتحضير لمواجهة الجيش الرواندي في إطار بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويبدأ بطل إفريقيا رحلة الحفاظ على اللقب القاري عندما يواجه يحل ضيفا على بطل رواندا في لقاء سيقام في الثالثة عصر الأربعاء على ملعب كيجالي بيلي ستاديوم في العاصمة الرواندية.

وجرى المران على ملعب كيجالي بيلي ستاديوم بالعاصمة الرواندية والذي يستضيف المباراة واستمر لمدة ساعة ونصف حيث أدا المجموعة الأساسية في مباراة الطلائع تدريبات خفيفة بينما أدت المجموعة الأخرى مرانا قويا شهد حماسا كبيرا من اللاعبين والتأكيد على جاهزيتهم للمواجهة.

ومن المقرر أن يؤدي الفريق تدريبين على ملعب المباراة يومي الاثنين والثلاثاء طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لمرة القدم، كاف، بأن تخوض الأندية الضيوف تدريبين على ملاعب النجيل الصناعي.