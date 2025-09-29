نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «مواجهة النجوم»: تريزيجية Vs بيزيرا.. من يفوز بلقب «مايسترو» القمة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق صافرة بداية مباراة القمة 131، بين فريق الأهلي أمام نظيره الزمالك، عند الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

يحتضن ستاد القاهرة الدولي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وذلك في إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويرصد «دوت الخليج الرياضي» أبرز الأرقام والإحصاءات للثنائي الأبرز في القطبين خلال النسخة الجارية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

أولا.. محمود حسن "تريزيجية"

يعد الجناح الأيسر لفريق الأهلي محمود حسن تريزيجية، أحد أبرز الأسلحة الفنية التي يعتمد عليها بشكل أساسي عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني لفريق الأهلي.

خاض تريزيجية مع 7 مباريات، سجل 3 أهداف، كأعلى اللاعبين تسجيلا للأهداف في قائمة الأهلي ببطولة الدوري، ولم يصنع أي فرصة حاسمة لزملائه بالفريق.

يعتبر تريزيجية أكثر اللاعبين محاولة على مرمى المنافسين في قائمة الأهلي برصيد 7 محاولات بين العارضة والقائمين، استطاع تسجيل 3 أهداف منهم.

ثانيًا.. خوان ألفينا بيزيرا

يأتي البرازيلي خوان ألفينا المنضم لفريق الزمالك مطلع الموسم الحالي، أحد أبرز اللاعبين في صفوف فريق الزمالك.

خاض بيزيرا 6 مباريات رفقة فريق الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، ساهم في 4 أهداف، بواقع تسجيله هدف واحد وصناعة 3 آخرين لزملائه بالفريق.

موفق الفريقين في جدول ترتيب الدوري

يتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها الفريق، بينما يأتي فريق الأهلي في المرتبة الثامنة برصيد 12 نقطة.

من يفوز بلقب «مايسترو» القمة؟

دائمًا ديربي الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك، خارج التوقعات والتكهنات، أيضا دائما ما يشهد بزوغ نجوم اللاعبين، سواء بالتمريرات أو الأهداف التي تبقى في أذهان الجماهير.

الأرقام والمعطيات تشير بأن هذا الثنائي مؤثر مع القطبين فيما هو سابق، لكن يبقى السؤال المطروح، من يفوز بلقب «مايسترو» القمة؟