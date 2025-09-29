نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القمة 131.. بداية نارية للزمالك بتهديد في الدقيقة 5 والشناوي ينقذ الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت انطلاقة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بداية نارية، حيث تمكن فريق الزمالك من تشكيل أول تهديد حقيقي على مرمى الأهلي في الدقيقة الخامسة.

جاءت المحاولة بعد انطلاقة مميزة للاعب خوان بيزيرا من منتصف الملعب، الذي انطلق بسرعة ومرر كرة دقيقة لزميله عدي الدباغ داخل منطقة الجزاء، لتبدو فرصة الهدف واضحة.

حاول الدباغ تسديد الكرة على المرمى، إلا أن محمد الشناوي، حارس الأهلي، تصدى ببراعة عالية، ليحافظ على شباكه نظيفة وينقذ فريقه من هدف مبكر قد يربك حسابات المباراة.

شهدت الدقائق الأولى تبادلًا في السيطرة بين الفريقين، مع محاولات هجومية حذرة من الأهلي لمواجهة الضغط المبكر للزمالك، الذي حاول فرض أسلوبه منذ البداية.

رفع جمهور الزمالك والقيادة الفنية للفريق من حماسهم على المدرجات، مؤكدين أن المباراة لن تخلو من الإثارة والندية، في واحدة من أكثر المواجهات المنتظرة في الدوري هذا الموسم.

