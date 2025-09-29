نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجهاز الفني لمنتخب مصر يحضر قمة الأهلي والزمالك بقيادة التوأم حسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن في مباراة الأهلي والزمالك، التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري لموسم 2025-2026.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، خط الدفاع: ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا، محمد هاني، مروان عطية، محمد علي بن رمضان، محمود حسن تريزيجيه، طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي، ومحمد شريف.

في المقابل، بدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: محمود بنتايج، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، وعمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، وخط الهجوم: آدم كايد، عدي الدباغ، خوان بيزيرا.

وكان على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: مهدي سليمان، أحمد فتوح، محمود حمدي "الونش"، صلاح مصدق، أحمد حمدي، عبد الحميد معالي، أحمد شريف، عمرو ناصر، وناصر منسي.

وتولى قيادة المباراة طاقم حكام إسباني، برئاسة سيزار سوتو جرادو (45 سنة)، بمساعدة إيفان ماسو جراندو وأنطونيو رامون مورينو، بينما تولى اليخاندرو رويز مهمة الحكم الرابع، وخوسيه مونتيرو وماريو لوبيز مسؤولية تقنية الفيديو.

