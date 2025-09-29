نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القمة 131.. حسام عبد المجيد يسجل الهدف الأول للزمالك عن طريق ركلة جزاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن فريق الزمالك من افتتاح التسجيل في مباراة القمة 131 أمام الأهلي في الدقيقة 30، بعد ركلة جزاء احتسبت لصالح الفريق الأبيض.

وجاءت ركلة الجزاء بعدما تعرض مهاجم الزمالك عدي الدباغ لعركلة داخل منطقة الجزاء من أحد مدافعي الأهلي، لينجح حسام عبد المجيد في ترجمتها بنجاح إلى هدف أول للزمالك، مهديًا فريقه التقدم في المباراة.

أدى الهدف إلى اندفاع لاعبي الزمالك نحو حسام عبد المجيد للاحتفال، بينما عمت فرحة كبيرة جماهير الأبيض في المدرجات، مؤكدة أهميته في قلب حسابات المباراة لصالح الفريق.

مع استقبال الهدف، حاول الأهلي إعادة تنظيم خطوطه الهجومية والدفاعية، والبحث عن فرصة للتعديل قبل نهاية الشوط الأول، في مباراة مثيرة على صدارة الدوري المصري الممتاز.

