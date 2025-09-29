نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القمة 131.. الزمالك يتقدم على الأهلي بهدف في نصف ساعة مثيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أول نصف ساعة من مباراة القمة رقم 131 بين الأهلي والزمالك، أحداثًا مثيرة وحاسمة زادت من سخونة الأجواء داخل ملعب المباراة.

ففي الدقيقة الـ25 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الزمالك بعد تدخل من لاعب الأهلي محمد كوكا على المهاجم عدي دباغ. وتقدم عبد الله السعيد لتسديدها، لكن محمد الشناوي حارس الأهلي تصدى ببراعة، ليؤجل فرحة الجماهير البيضاء.

إلا أن الحكم قرر إعادة ركلة الجزاء، ليتولى حسام عيد المجيد تنفيذها هذه المرة، ويسجل بنجاح الهدف الأول للزمالك وسط فرحة كبيرة لأنصاره.

وحاول الأهلي بعد الهدف العودة سريعًا وإدراك التعادل، إلا أن دفاع الزمالك المنظم وقف بالمرصاد لهجمات الفريق الأحمر.

وشهدت الدقيقة 30 خروج المهاجم الفلسطيني عدي دباغ متأثرًا بالإصابة، في ضربة موجعة للجهاز الفني للأبيض، لكنه دفع بالمهاجم ناصر منسي.

ومع استمرار الإثارة، يترقب الجميع ما ستسفر عنه الدقائق المقبلة من المواجهة التاريخية التي لا تعرف الحسابات.

