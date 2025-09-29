الارشيف / الرياضة

تشكيل الأهلي السعودي الرسمي لمواجهة الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي السعودي تشكيل الفريق استعدادًا لخوض المواجهة القوية أمام نظيره الدحيل القطري، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-26.

ويستضيف ملعب عبدالله بن خليفة، القمة العربية المثيرة بين الدحيل والأهلي، ضمن فعاليات الجولة الثانية من بطولة دوري أيطال آسيا.

ويحتل أهلي جدة صدارة ترتيب برصيد 3 نقاط، بينما ياتي الدحيل في المركز العاشر برصيد صفر من النقاط.

ومن المقرر، أن تنطلق المباراة، في تمام الساعة التاسعة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والعاشرة والربع بتوقيت عمان وأبوظبي.

وجاء تشكيل الاهلي، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

▪︎خط الدفاع: علي مجرشي- محمد سليمان- روجر إيبانيز- ماتيو دامس.

▪︎خط الوسط: فالنتين أتانجانا- فرانك كيسيه- إنزو ميلوت.

▪︎خط الهجوم: رياض محرز- ماتويس جونسالفيس- فراس البريكان

القنوات الناقلة لمباراة الدحيل ضد الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال آسيا لموسم 2025-26، وتحديدًا على قناة bein sports HD2.
 

