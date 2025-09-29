نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة إيفرتون ضد وست هام يونايتد.. صراع الهروب من مناطق الخطر في الدوري الإنجليزي 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير كرة القدم الإنجليزية مواجهة مثيرة ومرتقبة تجمع بين فريق إيفرتون ونظيره وست هام يونايتد، في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 2025-2026.

وتحمل المباراة طابعًا خاصًا نظرًا لوضعية الفريقين الصعبة في جدول الترتيب، حيث يسعى كلاهما إلى تحسين نتائجه والهروب من مراكز الخطر.

إيفرتون يدخل اللقاء على ملعبه "هيل ديكينسون" مدعومًا بعاملي الأرض والجمهور، طامحًا في استعادة توازنه وحصد النقاط الثلاث لوقف نزيف النقاط الذي يطارده منذ بداية الموسم.

وفي المقابل، يخوض وست هام المواجهة بروح جديدة تحت قيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو، الذي تولى المهمة مؤخرًا خلفًا لجراهام بوتر بعد سلسلة من النتائج المخيبة التي أطاحت بالأخير من منصبه.

مباراة إيفرتون ضد وست هام يونايتد

موعد مباراة إيفرتون ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام المباراة اليوم الإثنين، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسط ترقب جماهيري كبير من عشاق البريميرليج.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يتواجد فريق إيفرتون في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 نقاط بعد خوض 5 جولات، ويسعى لتعزيز رصيده من النقاط وتحسين مركزه.

أما وست هام يونايتد فيحتل المركز التاسع عشر برصيد 3 نقاط فقط، ما يجعله في موقف حرج ويحتاج بشدة لتحقيق الفوز للهروب من شبح الهبوط.

التحدي الأول لنونو سانتو مع وست هام

تعد هذه المباراة الاختبار الأول للمدرب البرتغالي نونو سانتو مع وست هام، الذي يأمل أن يبدأ ولايته بانتصار يعيد الثقة للاعبين والجماهير، بعد 4 هزائم متتالية في الدوري، إضافة إلى الخروج المبكر من كأس الرابطة الإنجليزية.

طموحات إيفرتون

يدخل إيفرتون اللقاء متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، ويأمل في استعادة نغمة الانتصارات واستغلال الوضع الصعب لمنافسه من أجل حصد ثلاث نقاط ثمينة قد تضعه في منطقة أكثر أمانًا في جدول الترتيب.