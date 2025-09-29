نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القمة 131.. ركلة جزاء الزمالك صحيحة أم لا؟ خبير تحكيمي يحسمها لـ"دوت الخليج الرياضي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الحكم الدولي السابق محمد صلاح عبد الفتاح على الحالات التحكيمية في الشوط الأول من مباراة القمة 131.



وفي تصريحات للفجر الرياضي أكد الدولي السابق: " ركلة الجزاء المحتسبة للزمالك صحيحة، وقرار الإعادة صحيح بسبب تداخل زميل الشناوي أثناء اللعبة".

وتابع: "والقانون في هذه الحالة يجب إعادة ركلة الجزاء مرة أخرى بسب التأثير على المنافس في الوصول للكرة".

وحول ركلة الجزاء الملغاة للأهلي:" تدخل تقنية الفيديو في هذه الحالة صحيح لعدم وجود لمسة يد والكرة اصطدمت بجسم اللاعب".

وحتى الان تشير النتيحة لتقدم الزمالك بهدف نظيف سجله حسام عبد المجيد في الشوط الأول.