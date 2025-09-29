الارشيف / الرياضة

القمة 131.. ركلة جزاء الزمالك صحيحة أم لا؟ خبير تحكيمي يحسمها لـ"دوت الخليج الرياضي"

0 نشر
0 تبليغ

القمة 131.. ركلة جزاء الزمالك صحيحة أم لا؟ خبير تحكيمي يحسمها لـ"دوت الخليج الرياضي"

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القمة 131.. ركلة جزاء الزمالك صحيحة أم لا؟ خبير تحكيمي يحسمها لـ"دوت الخليج الرياضي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الحكم الدولي  السابق محمد صلاح عبد الفتاح على الحالات التحكيمية في الشوط الأول من مباراة القمة 131.


وفي تصريحات للفجر الرياضي أكد الدولي السابق: " ركلة الجزاء المحتسبة للزمالك صحيحة، وقرار الإعادة صحيح بسبب تداخل زميل الشناوي أثناء اللعبة".

وتابع: "والقانون في هذه الحالة يجب إعادة ركلة الجزاء مرة أخرى بسب التأثير على المنافس في الوصول للكرة".

وحول ركلة الجزاء الملغاة للأهلي:" تدخل تقنية الفيديو في هذه الحالة صحيح لعدم وجود لمسة يد والكرة اصطدمت بجسم اللاعب".

وحتى الان تشير النتيحة لتقدم الزمالك بهدف نظيف سجله حسام عبد المجيد في الشوط الأول.

 

مريم الجابري

مريم الجابري

Advertisements

قد تقرأ أيضا