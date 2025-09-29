نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القمة 131.. استحواذ أهلاوي ودفاع زمالكاوي في أول ربع ساعة من الشوط الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مرت 15 دقائق من عمر الشوط الثاني في مباراة القمة 131 بين الأهلي والزمالك، وسط ضغط هجومي كبير من جانب الفريق الأحمر في محاولة لإدراك التعادل.

الأهلي استحوذ على الكرة بشكل واضح، واعتمد على الاختراق من الأطراف، حيث قاد محمد هاني وطاهر محمد طاهر محاولات الجانب الأيمن، بينما حاول الثنائي كوكا وأشرف بن شرقي ومعهما تريزيجيه فتح المساحات من الجبهة اليسرى.

ورغم هذا الضغط، لم ينجح لاعبو الأهلي في تشكيل خطورة حقيقية على مرمى محمد صبحي، حارس الزمالك، الذي وجد أمامه خط دفاع متماسك وتألق جماعي من لاعبي الفارس الأبيض في التلاحم والالتحام وإغلاق المساحات.

ويأتي هذا الضغط الأهلاوي بعد شوط أول مثير شهد تقدم الزمالك بهدف سجله حسام عبد المجيد من ركلة جزاء معادة، بعدما كان محمد الشناوي قد تصدى في البداية لتسديدة عبد الله السعيد، قبل أن يُقرر الحكم الإسباني إعادة الركلة بسبب دخول لاعبي الأهلي منطقة الجزاء.

وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، ألغى الحكم ركلة جزاء للأهلي بعد العودة لتقنية الفيديو، لينتهي النصف الأول من اللقاء بتقدم الزمالك 1-0.

