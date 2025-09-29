نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر--الآن إيفرتون يواجه وست هام يونايتد في قمة مثيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر لقمة إنجليزية بين فريقين إيفرتون ووست هام يونايتد

مواجهة نارية على ملعب غوديسون بارك في الجولة السابعة

تتجه أنظار عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز مساء اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، صوب مدينة ليفربول، حيث يستضيف فريق إيفرتون نظيره وست هام يونايتد على ملعب غوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة من البريميرليج.



وتحمل المواجهة أهمية كبرى للفريقين، في ظل تقارب المراكز في جدول الترتيب ورغبة كل طرف في حصد النقاط الثلاث لمواصلة سباق المراكز الأوروبية والابتعاد عن مناطق الخطر مبكرًا.

بحث عن انتفاضة جديدة

يدخل إيفرتون اللقاء وسط ضغوط جماهيرية كبيرة، بعدما حقق نتائج متذبذبة في الأسابيع الأولى. جماهير "التوفيز" تطالب بعودة الفريق لسابق عهده، خصوصًا مع وجود أسماء قوية في تشكيلته مثل دومينيك كالفيرت لوين، دوايت ماكنيل، واللاعب الشاب أرنوت دانجوما، إلى جانب خط الوسط المدعوم بالبرازيلي أندريه جوميز.

المدير الفني الإسباني رافا بينيتيز (أو المدرب الحالي للفريق وفق الوضع الفعلي) يعوّل على عامل الأرض والجماهير لاستعادة نغمة الانتصارات، حيث يعرف أن أي تعثر جديد سيضعه في دائرة الانتقادات من الإعلام والجماهير على حد سواء.

طموحات أوروبية

أما وست هام يونايتد بقيادة مدربه الإسكتلندي ديفيد مويس، فيواصل مساعيه للتمركز في النصف الأعلى من الجدول، والاستمرار في المنافسة على المقاعد المؤهلة للبطولات الأوروبية، مستفيدًا من استقرار نسبي في الأداء.

الفريق اللندني يعتمد على مجموعة مميزة من النجوم، أبرزهم المهاجم المخضرم ميشيل أنطونيو، والجزائري سعيد بن رحمة، إلى جانب القائد ديكلان رايس الذي يعد العقل المفكر في وسط الملعب. كما يعوّل "الهامرز" على الانسجام الكبير بين لاعبيه وخبرتهم في المباريات الكبيرة.

⌚موعد مباراة إيفرتون ووست هام يونايتد

اليوم: الأحد 28 سبتمبر 2025

الساعة: 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة – 7:30 مساءً بتوقيت أبوظبي – 5:30 بتوقيت لندن.

الملعب: غوديسون بارك – ليفربول.



