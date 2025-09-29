نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. مشادة بين كوكا وتريزيجيه أمام الزمالك في القمة 131 (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مباراة القمة رقم 131 بين الأهلي والزمالك لقطة مثيرة للجدل داخل أرض الملعب، بعدما دخل أحمد نبيل "كوكا" ظهير أيسر الأهلي في عتاب لزميله محمود حسن "تريزيجيه" قائد الفريق.

وجاءت الواقعة حيث عاتب كوكا زميله على إحدى الكرات المهدرة، ليرد تريزيجيه بحدة مشيرًا له بيده قائلًا: "اسكت"، في مشهد التقطته عدسات الكاميرات وأثار جدلًا واسعًا بين الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت هذه المشادة في وقت يشهد ضغطًا أهلاويًا كبيرًا، حيث حاول لاعبو الأحمر اختراق دفاع الزمالك من الجانبين عن طريق محمد هاني وطاهر محمد طاهر يمينًا، وكوكا وبن شرقي وتريزيجيه يسارًا، لكن دون خطورة حقيقية على مرمى محمد صبحي، في ظل التألق الكبير لدفاع الفارس الأبيض وتلاحم لاعبيه.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الزمالك بهدف نظيف سجله حسام عبد المجيد من ركلة جزاء معادة بعد تدخل تقنية الفيديو، وسط اعتراضات واسعة من لاعبي الأهلي وجهازهم الفني.

وشهدت الـ45 دقيقة الأولى إثارة كبيرة باحتساب ركلتي جزاء، حيث أضاع عبدالله السعيد الأولى قبل أن يعوضها زميله عبد المجيد، والثانية للأهلي قبل أن يلغيها الحكم الإسباني، لينهي الفارس الأبيض الشوط متفوقًا بهدف.