نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القمة 131.. الشحات ينجح في ضرب "دفاع" الزمالك ويتعادل للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح حسين الشحات لاعب الأهلي في تسجيل هدف التعادل لفريقه في شباك الزمالك خلال مباراة القمة 131، وذلك بعد ثلاث دقائق فقط من نزوله كبديل، في الدقيقة 70 من عمر اللقاء.

وجاء الهدف بعد ضغط متواصل من لاعبي الأهلي منذ انطلاق الشوط الثاني، حيث تمكن الشحات من استغلال تمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء من محمد شريف ليسدد بقوة في شباك محمد صبحي، معلنًا تعديل الكفة لتصبح النتيجة 1-1.

وأشعل هدف الشحات حماس الجماهير الحمراء في مدرجات استاد القاهرة، خاصة وأن الأهلي كان يكثف محاولاته من الجانبين عبر كوكا وبن شرقي وتريزيجيه، دون خطورة مباشرة على المرمى حتى لحظة دخول الشحات.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الزمالك بهدف نظيف سجله حسام عبد المجيد من ركلة جزاء معادة، قبل أن يرد الأهلي في الشوط الثاني بهدف الشحات ويعيد المباراة إلى نقطة الصفر وسط أجواء نارية من الفريقين.



-