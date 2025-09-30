نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشافي يرد على عرض اتحاد جدة السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أفادت تقارير صحفية بأن تشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق لبرشلونة، لا يفكر في خوض تجربة تدريب نادي الاتحاد السعودي خلال الفترة الحالية.

وكان اسم تشافي قد طُرح ضمن المرشحين لقيادة الفريق الجداوي بعد إقالة الفرنسي لوران بلان بسبب تراجع النتائج، إلا أن صحيفة ماركا الإسبانية أكدت أن الاتحاد لا يدخل ضمن حسابات المدرب الإسباني.

وبحسب المصدر ذاته، فإن تشافي يدرس العودة إلى مجال التدريب، لكنه يفضل التريث قبل اتخاذ قراره المقبل، إذ يبحث عن مشروع طويل المدى ينسجم مع طموحاته، خاصة أنه لم يتولَ تدريب أي فريق منذ رحيله عن برشلونة في صيف 2024.

يذكر أن اتحاد جدة يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي لكرة القدم 2025/2025 برصيد 9 نقاط.