كرة اليد.. الزمالك يفوز على الشارقة الإماراتي ويحقق المركز الخامس في مونديال الأندية

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق الزمالك لكرة اليد على نظيره الشارقة الإماراتى بنتيجة 26-29، في المواجهة التي أقيمت عصر اليوم الثلاثاء، فى مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس ضمن منافسات النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم للأندية لكرة اليد، لموسم 2025-26.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي "14-14"، قبل أن يحسم الفارس الأبيض المباراة لصالحه بنتيجة "26/29".

وبتلك النتيجة، يختتم نادي الزمالك مبارياته في البطولة القارية ويحتل المركز الخامس في البطولة.

وتستضيف مصر خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر من العام الجارى، على صالة نادى النادى بالعاصمة الإدارية الجديد، مسابقة كأس العالم للأندية.

وكان قد حقق الزمالك فوزًا صعبًا على نظيره تاوباتى البرازيلى 26- 24 في أولى جولات المسابقة، بينما تعرض لهزيمة أمام برشلونة بنتيجة 47- 25، وعلى إثرها لم يستطيع الفارس الأبيض التأهل إلى نصف النهائى البطولة.

