نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر يلا كورة الآن - السد القطري يصطدم بالشارقة الإماراتي في قمة نارية بدوري أبطال آسيا للنخبة 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صدام خليجي بطموحات آسيوية كبيرة

تتجه أنظار جماهير الكرة الخليجية والآسيوية مساء الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 نحو استاد جاسم بن حمد في الدوحة، حيث يلتقي فريقا السد القطري والشارقة الإماراتي في مواجهة من العيار الثقيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025، البطولة الجديدة التي تجمع نخبة الأندية الآسيوية في نسخة استثنائية من حيث المستوى الفني والندية.

المباراة تحمل طابعًا خاصًا لكونها مواجهة خليجية خالصة، تجمع بين فريقين يملكان تاريخًا كبيرًا في البطولات المحلية والقارية، كما تمثل فرصة ذهبية لكليهما لتعزيز حظوظه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

خبرة النجوم وطموح العودة للواجهة

يدخل السد القطري اللقاء منتشيًا بفوزه الأخير على فريق أوراوا الياباني، معتمدًا على كتيبة من النجوم المحليين والدوليين بقيادة المخضرم حسن الهيدوس، والجزائري بغداد بونجاح، والإسباني سانتي كازورلا الذي يمنح وسط الملعب بعدًا تكتيكيًا مهمًا.

الفريق تحت قيادة مدربه الإسباني خوانما ليلو يسعى لاستعادة بريقه الآسيوي، بعد سنوات من الغياب عن الأدوار النهائية.

قوة هجومية وطموح مشروع

على الجانب الآخر، يدخل الشارقة المباراة برغبة قوية في تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، خصوصًا بعد تعثره أمام الهلال السعودي في الجولة الماضية.

الفريق يعتمد على خبرة هدافه البرازيلي كايو لوكاس، وديناميكية خالد باوزير، بجانب الحارس المتألق عادل الحوسني الذي يعد أحد أبرز عناصر الاستقرار الدفاعي للفريق.

المدرب الروماني كوزمين أولاريو يراهن على التنظيم الدفاعي والانطلاقات المرتدة السريعة التي يجيدها فريقه بامتياز.

موعد المباراة