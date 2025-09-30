نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يختتم استعداداته في كيجالي قبل مواجهة الجيش الرواندي بدوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته في مدينة كيجالي العاصمة الرواندية، قبل مواجهة فريق الجيش الرواندي في بداية مشوار الفريقين في دوري أبطال إفريقيا.

ويبدأ بطل إفريقيا رحلة الحفاظ على اللقب القاري عندما يواجه يحل ضيفا على بطل رواندا في لقاء سيقام في الثالثة عصر الأربعاء على ملعب كيجالي بيلي ستاديوم في العاصمة الرواندية.

وأقيم المران على ملعب المباراة واستمر لقرابة ساعة ونصف وشهد حضورا مكثفا من وسائل الإعلام الرواندية من أجل متابعة التدريب الأخير والمؤتمر الصحفي للنادي بطل القارة السمراء.

وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين في المران وسط حماس كبير من جميع العناصر للمشاركة في المباراة الهامة، حبث اشتمل المران على وحدات بدنية خفيفة وتقسيمة بجانب تدريبات على العرضيات وبعض الجمل لتنفيذها خلال اللقاء.