نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة عدي الدباغ وناصر منسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم الفريق بإصابة في العضلة الضامة، خلال مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي في مسابقة الدوري.



وفي نفس الوقت أكد الجهاز الطبي أن ناصر منسي مهاجم الفريق اشتكى من إصابة في العضلة الخلفية.



ومن المقرر أن يخضع اللاعبان لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات القليلة المقبلة للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها الثنائي.



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم 4 أكتوبر المقبل، على ستاد هيئة قناة السويس في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.