بث مباشر مجانًا- أتلتيكو مدريد يصطدم بفرانكفورت في قمة مرتقبة بدوري أبطال أوروبا

أحمد جودة - القاهرة

الروخيبلانكوس يسعى لتأكيد انطلاقته القوية.. وفرانكفورت يبحث عن المفاجأة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية مساء الأربعاء 1 أكتوبر 2025، إلى ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث يستضيف فريق أتلتيكو مدريد مواجهة من العيار الثقيل أمام آينتراخت فرانكفورت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. اللقاء يحمل طابعًا خاصًا، إذ يجمع بين فريق إسباني عريق اعتاد المنافسة في الأدوار النهائية للبطولة، وفريق ألماني طموح يسعى لإثبات جدارته أمام الكبار.

أتلتيكو مدريد.. قوة دفاعية وطموح هجومي

يدخل أتلتيكو مدريد المواجهة بعدما حقق بداية مثالية بالفوز في الجولة الأولى، وهو ما يمنحه دفعة قوية لمواصلة المشوار. المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني يعتمد على أسلوبه الكلاسيكي القائم على التنظيم الدفاعي الصارم والاعتماد على المرتدات السريعة، لكن الفريق أصبح أكثر مرونة هجومية في الموسم الحالي بفضل وجود لاعبين مثل أنطوان غريزمان، ألفارو موراتا، والجناح البرتغالي جواو فيلكس العائد للتألق.

أتلتيكو يدرك أن الفوز في هذه المباراة سيعزز حظوظه في تصدر المجموعة مبكرًا، خاصة في ظل قوة المنافسة مع الفرق الأوروبية الأخرى، وبالتالي فإن المباراة تمثل محطة مهمة في مشواره القاري.

فرانكفورت.. مفاجآت ألمانية متوقعة

في المقابل، يدخل آينتراخت فرانكفورت المباراة بطموح كبير لتعويض تعادله في الجولة الأولى. الفريق الألماني، بقيادة مدربه السويسري دينوس شميتز، يعتمد على أسلوب هجومي يعتمد على الضغط العالي وسرعة التحول من الدفاع للهجوم. يضم فرانكفورت مجموعة من اللاعبين المميزين مثل المهاجم الكولومبي رافاييل بوري، والجناح الألماني ماريو غوتزه المخضرم، بالإضافة إلى الحارس المتألق كيفن تراب، الذي يعد أحد أبرز عناصر الفريق.

الفريق الألماني يسعى لاستغلال أي هفوة دفاعية من أتلتيكو، ومحاولة خطف هدف مبكر يربك حسابات أصحاب الأرض، لكنه في الوقت نفسه يدرك صعوبة مواجهة فريق منظم على ملعبه ووسط جماهيره.

موعد المباراة والملعب⌚

اليوم: الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

الساعة: 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة – 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة – 12:00 مساءً بتوقيت أبوظبي

الملعب: واندا ميتروبوليتانو – مدريد



