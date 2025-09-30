نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر كورة بلس - إنتر يستضيف سلافيا براغ في مواجهة نارية بدوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قمة أوروبية منتظرة

يستعد ملعب جوزيبي مياتزا (سان سيرو) في مدينة ميلانو لاستقبال قمة أوروبية منتظرة، عندما يلتقي إنتر ميلان مع سلافيا براغ يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 في إطار منافسات مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2025–26. المباراة مقررة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت وسط أوروبا (CEST)، ما يعادل الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة.

يأتي هذا اللقاء في ظروف متوترة لكل من الفريقين، فكلاهما يبحث عن انتفاضة على المستوى القاري لتعزيز حظوظه في التأهل لدور الـ16.

القنوات الناقلة والترددات

يمكن لعشاق المستديرة متابعة المباراة من عدة جهات إعلامية:

في الولايات المتحدة، سيُبث اللقاء عبر منصة Paramount+ التي تنقل مباريات دوري الأبطال بقناة رقمية مباشرة.

في أوروبا، حسب التوزيع المحلي لحقوق البث، غالبًا ما تنقله شبكات البث الرياضية التابعة لـ UEFA في إيطاليا، أو عبر القنوات الرياضية الكبرى مثل Sky أو DAZN حسب التعاقد المحلي.

يُشار إلى أن بعض المصادر تشير إلى أن البث الرقمي أو القنوات الرياضية ذات الترخيص ستغطي اللقاء، مع إمكانية متابعة الملخصات والتغطيات النصية من المواقع الرياضية الكبرى مثل ESPN أو UEFA.com

لذلك، يُنصح عشّاق كرة القدم في كل بلد بمراجعة القنوات الرياضية المحلية التي تملك حقوق بث دوري الأبطال في منطقتهم مساء ذلك اليوم.

الخلفية التاريخية والمواجهات المباشرة

لم تتقابل إنتر وسلافيا براغ كثيرًا في تاريخ المنافسات الأوروبية. حسب إحصاءات المواجهات المباشرة:

تقابلا مرتين على الأقل منذ 2019، فاز إنتر مرة وتعادلا في مرة أخرى.

متوسط الأهداف في تلك المباريات كان نحو 3 أهداف لكل مباراة مشتركة (جمع الأهداف بين الفريقين).

إنتر يمتلك الأفضلية خفيفًا في المواجهات، لكنه لم يحقق هيمنة مطلقة، فيما سلافيا يسعى لفعل المفاجأة بصفته الفريق الضيف.



من الناحية التاريخية، إنتر هو النادي الذي عُرف بمشاركاته الكبيرة في دوري الأبطال، بينما سلافيا براغ يُعد من أندية الوسط القوي في أوروبا الوسطى، يتميز بتنظيمه التكتيكي وصموده في الخصوم.

التشكيل المتوقع والغيابات

حتى الآن، لم تصدر القائمة الرسمية النهائية لكلا الفريقين في المصادر المتوفرة. لكن من التحليلات الصحفية والتقارير، يُحتمل أن يبدأ الإنتر بتشكيل يتألف من خطة 3-5-2 أو 3-4-1-2، بينما قد يلعب سلافيا بتشكيل 4-2-3-1 أو 4-3-3 دفاعي متوازن يعتمد على المرتدات.

من التوقعات التي وردت في التقارير:

في الإنتر، قد يعتمد المدرب (سبق أن ذُكر “تشيفو” – الخبير أو ربما مساعد أو مدرب مؤقت) على الثلاثي الأمامي لاوتارو مارتينيز + ماركوس تورام + إسبوزيتو لتعزيز الفاعلية الهجومية.

في الدفاع، من المرجح أن يبدأ بـ أكانجي، آتشربّي، باستوني في الخط الخلفي، مع دفع بالأظهرة (ديماركو أو دومفريس) في الأجنحة إذا استعادوا لياقتهم.

في الوسط، قد يعتمد الإنتر على لاعبين مثل باريلا، سوتشيتش، كالهانوجلو في محور الإبداع والسيطرة.

أما سلافيا براغ، فمن المتوقع أن يبدأ بحارس مرمى قوي وخط دفاع من أربعة، مع لاعبي وسط محوريين يدعمان خط الهجوم، ويُحتمل أن يعتمد على الأجنحة والكرات العرضية.



بالنسبة للغيابات، لم تتوفر حتى الآن معلومات مؤكدة في المصادر العامة حول لاعب أو أكثر مُصاب أو موقوف لديهم أسماء معلنة في هذا اللقاء.

التحليل الفني والتكتيكي

إنتر ميلان يدخل المباراة باعتباره المرشح الأقوى على الورق، خاصة على أرضه وبين جماهيره. الميزات التي قد يعتمد عليها:

1. السيطرة الاستباقية: سيسعى إنتر لفرض ضغط هجومي منذ البداية، بالاعتماد على الأطراف والكرات العرضية لدخول منطقة الجزاء.



2. التنويع الهجومي: بوجود لاعبين مرنين مثل تورام والإسبوزيتو، يستطيع التنقل بين العمق والاطراف.



3. ثقة الدفاع: الثلاثي الدفاعي المركزي، إذا كان في يومه، قادر على التعامل مع الهجمات المرتدة وسد المساحات.



4. الضغط على بناء اللعب: محاولة قطع التمريرات المباشرة لسلافيا من الخلف وإجبارهم على التحول الهجومي من منتصف الملعب.

في الجهة المقابلة، سلافيا براغ قد يعتمد على:

الانضباط الدفاعي: إغلاق المساحات بين الخطوط، والاعتماد على لاعبي وسط متمرسين لعرقلة محاولات الاختراق.

المرتدات السريعة عبر الأجنحة أو مهاجم وحيد، خصوصًا إذا ظهر الإنتر بمناطق مرتفعة.

اللعب الأرضي في العمق وتبادل المواقع بين المهاجم وصانع اللعب لإرباك دفاع الإنتر.



من النقاط التي قد تحسم اللقاء:

إذا نجح إنتر في تسجيل هدف مبكر، سيضغط ضاغطًا على سلافيا لتحريك التشكيلة وبالتالي فتح المساحات.

أما إذا سلافيا صمد لنصف ساعة أولى، فإن إنتر قد يعاني حين يبدأ الفريق الزائر في تهديد الأطراف.

عنصر اللياقة البدنية والتبديلات قد تلعب دورًا كبيرًا في الشوط الثاني، خاصة إذا كان اللقاء متوازنًا.

مباراة إنتر ميلان × سلافيا براغ في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا ستكون محطة مهمة للطرفين؛ الإنتر يطمح لتأكيد تفوقه الأوروبي على أرضه، فيما يسعى سلافيا إلى إحداث المفاجأة كشاهد قادم من شرق أوروبا. إذا استغل الإنتر وجوده وجماهيره، فإن مهمته تبدو ميسورة، لكن كرة القدم لا تعرف ضمانات، والتكتيك والدقائق الحاسمة قد تقلب الموازين.