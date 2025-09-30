نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح احتياطيًا.. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة جالطة سراي في دوري أبطال اوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول الإنجليزي تشكيل الفريق استعدادًا لخوض مواجهة نارية أمام نظيره جالطة سراي التركي، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-26.

ليفربول يواجه جالطه سراي في الشامبيونزليج

ويحتضن ملعب رامس بارك، المواجهة المرتقبة بين ليفربول وجالطة سراي، ضمن فعاليات الجولة الثانية من بطولة الشامبيونزليج.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الدولي الفرنسي كليمان توريان، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب رامس بارك معقل النادٍ التركي.

وحقق الريدز فوزًا صعبًا في الجولة الأفتتاحية على نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما تلقى جالطة سراي هزيمة قاسية على يد آينتراخت فرانكفورت الألماني بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويحتل ليفربول المركز الحادي عشر في ترتيب جدول المسابقة برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل الفريق التركي الترتيب برصيد صفر من النقاط.

وكان قد تعرض الريدز مساء السبت الماضي لهزيمة على يد كريستال بالاس بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن فعاليات مسابقة الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر، أن تنطلق المباراة، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت عمان والإمارات.

وجاء تشكيل ليفربول، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: أليسو بيكر.

▪︎خط الدفاع: جيريمي فريمبونج - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ميلوس كيركيز.

▪︎خط الوسط: كورتيس جونس - ريا جرافنبيرخ - دومنيك سوبوسلاي.

▪︎خط الهجوم: فلوريان فيرتز - هوجو إيكتيكي - كودي جاكبو.

القنوات الناقلة لمواجهة جالطة سراي وليفربول في الشامبيونزليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-26، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD1.

