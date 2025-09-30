نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر كورة بلس - أياكس يصطدم بمارسيليا في موقعة نارية بدوري أبطال أوروبا 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر كورة بلس- أياكس واولمبيك مارسيليا فى صراع دوري أبطال أوروبا

مواجهة أوروبية كلاسيكية بين الطموح الهولندي والعراقة الفرنسية

تتجه أنظار جماهير الكرة الأوروبية مساء الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 إلى ملعب "يوهان كرويف أرينا" في أمستردام، حيث يستضيف فريق أياكس نظيره أولمبيك مارسيليا، في واحدة من أبرز مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. اللقاء يُنتظر أن يكون مثيرًا وحافلًا بالندية، لما يمتلكه الفريقان من تاريخ عريق وقاعدة جماهيرية ضخمة.

أياكس.. بحث عن استعادة الهيبة القارية

الفريق الهولندي يدخل المواجهة برغبة كبيرة في استعادة بريقه الأوروبي، بعدما تراجع حضوره في السنوات الأخيرة مقارنة بجيل 2019 الذي وصل إلى نصف النهائي. المدرب الشاب جون فان شيب يعتمد على مجموعة من المواهب الصاعدة التي اعتاد النادي على تقديمها للساحة العالمية، أبرزهم المهاجم الصاعد براين بروبي، والجناح الموهوب ستيفن بيرغفاين، إضافة إلى متوسط الميدان كينيث تايلور.

أياكس سيحاول فرض أسلوبه القائم على الاستحواذ والضغط العالي، مستندًا إلى عامل الأرض والجمهور من أجل تحقيق فوزه الأول في المجموعة.

مارسيليا.. خبرة أوروبية وحلم الصدارة

في المقابل، يدخل أولمبيك مارسيليا المباراة بروح عالية بعد انطلاقته القوية في البطولة، حيث يسعى الفريق الفرنسي لتكرار إنجازاته التاريخية كأول نادٍ فرنسي يتوّج بدوري الأبطال (1993). يقود الفريق المدرب الإيطالي جينارو غاتوزو الذي يعتمد على الصلابة الدفاعية والهجمات السريعة المرتدة.

يعتمد مارسيليا على خبرة المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، بجانب البرازيلي جيرسون، والدولي الفرنسي ماتيو غاندوزي في وسط الميدان، فيما يشكل الحارس الإسباني ب أو لوبيز عنصر أمان في الدفاع.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

اليوم: الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

الساعة: 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة – 11:00 مساءً بتوقيت أبوظبي – 9:00 مساءً بتوقيت وسط أوروبا

الملعب: يوهان كرويف أرينا – أمستردام



شبكة beIN Sports هي الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد beIN Sports HD1 على نايل سات: 11013 (أفقي) – معدل الترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 3/2

تردد beIN Sports HD1 على سهيل سات: 11547 (رأسي) – معدل الترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 2/3



معلق المباراة

أسندت إدارة الشبكة مهمة التعليق إلى المعلق التونسي رؤوف خليف، الذي يُنتظر أن يضيف بصوته الحماسي أجواءً خاصة على القمة الأوروبية.

تحليل فني وتكتيكي

من الناحية الفنية، يدخل أياكس المباراة وهو يركز على الكرات السريعة والتمريرات القصيرة لبناء الهجمات من الخلف، مع الاعتماد على الأطراف لاختراق دفاع مارسيليا. الفريق سيحاول استغلال سرعات لاعبيه الشباب للضغط على دفاع المنافس.

أما مارسيليا فسيعتمد على التوازن الدفاعي مع التحول السريع عبر غاندوزي وجيرسون، بينما يُنتظر أن يشكل أوباميانغ التهديد الأكبر بسرعته وخبرته في الكرات الهوائية.

المباراة تبدو مواجهة بين الاستحواذ الهولندي والانضباط الفرنسي، ما يمنحها طابعًا تكتيكيًا شديد الإثارة.

التشكيل المتوقع للفريقين

أياكس (4-3-3):

راماجن – سانشيز – هيتيم – ويندال – رينش – كينيث تايلور – بيرغفاين – كودوس – بروبي – فيتسن – فان أكيلينك.

مارسيليا (4-2-3-1):

ب أو لوبيز – كلاوس – جيغوت – باليردي – ميندي – غاندوزي – فيريتوت – جيرسون – أوناهي – سار – أوباميانغ.

الغيابات المحتملة

أياكس يفتقد جهود المدافع تيمبر بسبب إصابة طويلة المدى.

مارسيليا قد يغيب عنه ديميتري باييت للإصابة العضلية.



الخطة المتوقعة

أياكس: اللعب الهجومي منذ البداية بضغط عالٍ وفتح الملعب على الأطراف.

مارسيليا: الحذر الدفاعي والاعتماد على المرتدات السريعة لضرب دفاع أياكس.

لقاء مرتقب

تبقى مواجهة أياكس وأولمبيك مارسيليا من أبرز مباريات الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا، إذ يجمع اللقاء بين مدرسة الكرة الهولندية القائمة على المتعة واللعب الجماعي، والخبرة الفرنسية التي تمزج بين القوة والصلابة. وبين طموح أياكس لاستعادة مكانته القارية، وسعي مارسيليا لتأكيد عودته للمنافسة، ينتظر عشاق الساحرة المستديرة سهرة كروية ملتهبة على أرضية "يوهان كرويف أرينا".