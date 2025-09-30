نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أتليتكو مدريد الرسمي لمواجهة آينتراخت فرانكفورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن دييجو سيميوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتكو مدريد الإسباني، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة أتليتكو مدريد ضد آينتراخت فرانكفورت

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة أتليتكو مدريد ضد آينتراخت فرانكفورت الألماني، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل أتليتكو مدريد الرسمي لمواجهة آينتراخت فرانكفورت

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: روجيري - كليمون لونجليه - روبن لو نورمان - ماركوس يورنتي.

خط الوسط: كونور جالاجير - بابلو باريوس - راسبادوري - جوليانو سيميوني.

خط الهجوم: خوليان ألفاريز - أنطوان جريزمان.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.