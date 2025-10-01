نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشامبيونزليج.. ليفربول يتأخر أمام جالطة سراي بهدف نظيف في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مواجهة جالطة سراي التركي وليفربول الإنجليزي، بتقدم الأول بهدف نظيف، في المباراة التي تقام على أرضية ملعب رامس بارك، ضمن فعاليات الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-26.

نتيجة الشوط الأول بين جالطة سراي وليفربول في دوري أبطال أوروبا

تمكن جالطة سراي من تسجيل الهدف عن طريق المهاجم النيجيري المتألق فيكتور أوسيمين في الدقيقة 16 من ركلة جزاء.

وجاء تشكيل جالطة سراي في الشوط الأول، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: أوغركان شاكير.

▪︎خط الدفاع: إسماعيل جاكوبز - عبدالكريم بردكجي - دافيسون سانشيز - ويلفريد سينجو.

▪︎خط الوسط: لوكاس توريرا - ماريو ليمينا - إلكاي جوندوجان.

▪︎خط الهجوم: باريش يلماز - يونس أكجون - فيكتور أوسيمين.

في المقابل، جاء تشكيل ليفربول في الشوط الأول، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: أليسو بيكر.

▪︎خط الدفاع: جيريمي فريمبونج - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - ميلوس كيركيز.

▪︎خط الوسط: كورتيس جونس - ريا جرافنبيرخ - دومنيك سوبوسلاي.

▪︎خط الهجوم: فلوريان فيرتز - هوجو إيكتيكي - كودي جاكبو.

القنوات الناقلة لمواجهة جالطة سراي وليفربول في الشامبيونزليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-26، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD1.

