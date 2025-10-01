نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر مجانا اليوم - مصر تواجه نيوزيلندا في قمة مرتقبة بكأس العالم تحت 20 سنة بتشيلي في المقال التالي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية والعربية مساء الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، إلى الأراضي التشيلية، حيث يخوض منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا مواجهة قوية أمام نظيره منتخب نيوزيلندا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للشباب. اللقاء يحمل أهمية مضاعفة للمنتخبين، إذ يسعى كل طرف إلى تعزيز موقفه في جدول المجموعة واقتناص بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

https://www.youtube.com/live/mAPFNlEQx3A?si=_KfwbHghb9-R3JJs

الفراعنة الصغار بين الطموح والتحدي

يدخل المنتخب المصري اللقاء بروح عالية بعد أداء مشرف في الجولة الأولى، حيث قدّم لاعبوه مستويات مميزة رغم الصعوبات البدنية أمام المنافس. الجهاز الفني بقيادة الكابتن محمود جابر يعوّل على الانضباط التكتيكي والمهارات الفردية لعدد من النجوم الواعدين، أمثال محمد رأفت، عبد الله ناصر، وأحمد شعبان، إضافة إلى الحارس المميز خالد السيد الذي خطف الأنظار بمرونته وردود فعله السريعة.

المنتخب المصري يضع نصب عينيه تحقيق الفوز أمام نيوزيلندا لتسهيل مهمته في المجموعة، خاصة أن المباراة المقبلة ستكون أكثر صعوبة أمام أحد المرشحين الكبار. الفوز سيمنح الفراعنة الصغار دفعة قوية ويزيد من فرصهم في كتابة إنجاز جديد لكرة القدم المصرية على مستوى الشباب.

نيوزيلندا.. خصم عنيد لا يُستهان به

في المقابل، يدخل منتخب نيوزيلندا اللقاء مدعومًا بقدرات بدنية عالية وانضباط تكتيكي واضح، وهو ما ميّز أداء الفريق في السنوات الأخيرة على مستوى بطولات الفئات السنية. يعتمد المنتخب النيوزيلندي على القوة في الالتحامات والسرعة في التحول من الدفاع للهجوم، مع استغلال الكرات العرضية والطولية. أبرز لاعبيه المهاجم جاكسون هول والمدافع الصلب ميكا توهي، إضافة إلى الحارس جيمس أندرسون الذي يعد أحد مفاتيح قوة الفريق.

موعد المباراة والملعب

اليوم: 30 سبتمبر 2025

الساعة: 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة – 12:00 صباحًا بتوقيت أبوظبي

الملعب: استاد سانتياجو الوطني – تشيلي



القنوات الناقلة والترددات

حصلت شبكة beIN Sports على حقوق البث الحصري لمباريات كأس العالم تحت 20 سنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيتم تخصيص استوديو تحليلي يضم خبراء في الكرة العالمية للحديث عن المواجهة.

beIN Sports HD 1 (نايل سات: 11013 أفقي – معدل الترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 3/4).

beIN Sports HD 1 (عرب سات: 12379 أفقي – معدل الترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 3/4).



كما يمكن للجماهير متابعة المباراة عبر تطبيق "beIN Connect" بخدمة البث المباشر بجودة عالية.

معلق المباراة

كشفت الشبكة عن إسناد مهمة التعليق للمعلق المصري علي محمد علي، صاحب الخبرة الكبيرة، والذي يتميز بأسلوبه التحليلي والحماسي، ليضفي أجواءً مثيرة على المواجهة المنتظرة.

التحليل الفني والتكتيكي

من الناحية الفنية، من المتوقع أن يعتمد المنتخب المصري على الدفاع المنظم بوجود خط وسط متماسك قادر على غلق المساحات، مع استغلال سرعة الأجنحة في الهجمات المرتدة، خاصة عبر الثنائي محمد رأفت وأحمد شعبان. كما سيراهن الفريق على الكرات الثابتة كسلاح مؤثر في مواجهة القوة البدنية للنيوزيلنديين.

أما منتخب نيوزيلندا، فمن المرجح أن يلجأ إلى الضغط العالي منذ البداية، مع الاعتماد على الكرات الطولية لاستغلال تفوق مهاجميه في الكرات الهوائية. المباراة تبدو صراعًا تكتيكيًا بين الانضباط الدفاعي المصري والقوة البدنية النيوزيلندية.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

حراسة المرمى: خالد السيد

خط الدفاع: يوسف فؤاد – عمر خطاب – عبد الله ناصر – كريم الدسوقي

خط الوسط: محمد رأفت – عمر ياسر – يوسف الجزار – أحمد شعبان

خط الهجوم: محمود صابر – زياد كمال



الغيابات والخطة المتوقعة

يغيب عن صفوف المنتخب المصري اللاعب عمر جمال بسبب الإصابة، وهو ما قد يدفع المدرب لتغيير طفيف في وسط الملعب. الخطة الأقرب هي (4-2-3-1) مع وجود مهاجم وحيد متقدم أمام ثلاثي وسط هجومي متنوع، على أن يكون التحول الدفاعي السريع هو الأساس.

هزيمة أم انتصار

يبقى لقاء مصر ونيوزيلندا من أبرز مواجهات الجولة الثانية في مجموعتهما بكأس العالم للشباب بتشيلي 2025، حيث يجمع بين منتخب عربي إفريقي يبحث عن إثبات نفسه على الساحة العالمية، وفريق أوقيانوسي يتميز بالقوة والانضباط. الجماهير المصرية تنتظر سهرة كروية ممتعة تحمل في طياتها الأمل بمستقبل مشرق لهؤلاء النجوم الصغار.