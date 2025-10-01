نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر مجاناً الهدف الاووووول (0-1).. شاهد مواجهة ليفربول × جالاتا سراي في دوري الأبطال جودةHD دون تقطييع في المقال التالي

موعد مباراة ليفربول وجالاتا سراي اليوم في دوري أبطال أوروبا 2025/2026 يشهد ترقبًا كبيرًا، حيث يقترب محمد صلاح من تسجيل الهدف رقم 250 مع الريدز.

موعد مباراة ليفربول وجالاتا سراي.. هل يسجل محمد صلاح الهدف رقم 250 الليلة في دوري الأبطال؟

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة نارية عندما يحل ليفربول الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على جالاتا سراي التركي مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2025/2026.

المباراة ليست مجرد مواجهة كروية عادية، بل هي فرصة جديدة للنجم المصري محمد صلاح للاقتراب أكثر من كتابة التاريخ مع "الريدز"، بعدما بات على بُعد هدفين فقط من الوصول إلى إنجاز فريد.

محمد صلاح يطارد الهدف رقم 250

يدخل صلاح المباراة وأمامه تحدٍ شخصي كبير، إذ يحتاج لتسجيل هدفين للوصول إلى 250 هدفًا بقميص ليفربول في مختلف البطولات منذ انضمامه صيف 2017.

الجماهير تنتظر تلك اللحظة التاريخية، خصوصًا أن صلاح لم ينجح في التسجيل في آخر مباراتين بالدوري الإنجليزي أمام إيفرتون وكريستال بالاس، ليصبح لقاء جالاتا سراي بمثابة فرصة مثالية لكسر الصيام التهديفي والعودة بقوة.

تفاصيل المباراة

الموعد: العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

الملعب: رامس بارك – إسطنبول.

القناة الناقلة: بي إن سبورتس.

هذه المواجهة تحظى باهتمام خاص من الجماهير المصرية والعربية، التي تترقب دائمًا مباريات صلاح في دوري الأبطال، البطولة التي شكلت جزءًا كبيرًا من تاريخه مع ليفربول.

تاريخ المواجهات بين ليفربول وجالاتا سراي

موسم 2001/2002: تعادلا سلبيًا 0-0، ثم 1-1.

موسم 2006/2007: تبادلا الفوز 3-2 لكل فريق على أرضه.

الأرقام توضح أن الفريقين يعرفان بعضهما جيدًا، وأن مواجهاتهما عادةً ما تكون مثيرة ومتقاربة في المستوى، ما يجعل مباراة الليلة صعبة التكهن.

صلاح من الهداف إلى صانع الألعاب

خلال السنوات الأخيرة، تطور دور صلاح من مجرد هداف قاتل إلى صانع ألعاب متألق.

ففي الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، كان الأكثر صناعة للأهداف بين لاعبي ليفربول، ما جعله قطعة أساسية لا غنى عنها في خطط المدرب.

لكن رغم ذلك، يظل التسجيل هو العلامة الأبرز التي يبحث عنها النجم المصري، خاصة مع اقترابه من milestone تاريخي جديد.

موقف ليفربول في المجموعة

ليفربول يدخل المباراة وعينه على تحقيق الانتصار الثاني على التوالي بدور المجموعات، من أجل تثبيت أقدامه في صدارة الترتيب مبكرًا، وتجنب أي حسابات معقدة في الجولات القادمة كما شدد المدير الفني قبل اللقاء على صعوبة اللعب في إسطنبول أمام جماهير جالاتا سراي المعروفة بحماسها الكبير، لكنه أكد ثقته التامة في لاعبيه وقدرتهم على العودة بالنقاط الثلاث.

تفاعل الجماهير على السوشيال ميديا

منذ وصول بعثة ليفربول إلى تركيا، تصدرت الهاشتاجات المرتبطة بالمباراة الترند:

#MoSalah

#LFC

#ChampionsLeague

الجماهير العربية تنتظر بشغف أن يسجل صلاح الهدف التاريخي، فيما اعتبرت الصحف الإنجليزية المواجهة "اختبارًا مثاليًا" له بعد غيابه عن التسجيل في الدوري.

صلاح وأمجاد دوري الأبطال

منذ أول ظهور له مع ليفربول بدوري الأبطال، ارتبط اسم صلاح بالمباريات الكبيرة.

فقد سجل أهدافًا حاسمة في أدوار متقدمة، أبرزها هدفه في نهائي 2019 أمام توتنهام، الذي قاد الفريق للتتويج بالبطولة السادسة في تاريخه.

صلاح الآن يملك 46 هدفًا في دوري الأبطال، ليقترب أكثر من الدخول إلى قائمة العشرة الأوائل تاريخيًا، ما يؤكد مكانته كأحد أبرز اللاعبين في أوروبا.

ماذا تقول الصحافة التركية؟

الصحف التركية اعتبرت المواجهة "مباراة العمر" بالنسبة لجالاتا سراي، خاصة مع استضافتهم لفريق بحجم ليفربول.

لكنها ركزت على محمد صلاح ووصفت مواجهته مع دفاع الفريق بأنها "المعركة الأهم"، مؤكدة أن الحد من خطورته سيكون المفتاح للخروج بنتيجة إيجابية.

هل ينجح صلاح الليلة؟

كل المؤشرات تقول إن محمد صلاح أمام فرصة ذهبية، ليس فقط لقيادة فريقه نحو الانتصار، بل أيضًا لكتابة صفحة جديدة في سجله الذهبي.

وإذا نجح في تسجيل هدفين الليلة، فإنه سيصل إلى الرقم 250، ويثبت مجددًا أنه أسطورة حقيقية للريدز.

المباراة بين ليفربول وجالاتا سراي تحمل أبعادًا فنية وتاريخية كبيرة، لكن الأضواء كلها ستتجه إلى محمد صلاح.