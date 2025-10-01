نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة بيراميدز تلبّي دعوة السفيرة المصرية في رواندا قبل مواجهة الجيش الرواندي بدوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لبت إدارة بعثة نادي بيراميدز في رواندا دعوة سعادة السفيرة حنان شاهين سفير جمهورية مصر العربية في كيجالي على العشاء على هامش تواجد بعثة بطل إفريقيا من أجل مواجهة الجيش الرواندي في بداية مشوار دوري أبطال إفريقيا.

ويبدأ بطل إفريقيا رحلة الحفاظ على اللقب القاري عندما يحل ضيفا على بطل رواندا في لقاء سيقام في الثالثة عصر الأربعاء على ملعب كيجالي بيلي في العاصمة الرواندية.

وعبرت السفارة المصرية عن سعادتها بتواجد ممثل الكرة المصرية في رواندا مع خالص تمنياتها بالتوفيق للنادي حامل لقب دوري الأبطال.

وأهدى الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي درع نادي بيراميدز لمعالي السفيرة تقديرا لدور السفارة في دعم بعثة الفريق خلال فترة تواجدها في رواندا ممثلا للكرة المصرية في أهم بطولة قارية.

ومثل نادي بيراميدز في زيارة السفارة المصرية، الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي والمهندس عمر مدحت المدير التجاري ومصطفى طنطاوي مدير الإعلام والاتصال المؤسسي وأحمد زاهر مدير الفريق والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي.