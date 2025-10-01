نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يتوجه لملعب كيجالى بيليه استعدادا لمواجهة الجيش الرواندى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادر فريق نادي بيراميدز مقر فندق إقامته في العاصمة الرواندية كيجالي متوجها إلى ملعب كيجالي بيليه استاديوم، استعدادا لخوض مباراة الجيش الرواندي في إطار مباريات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويبدأ بطل إفريقيا رحلة الحفاظ على اللقب القاري عندما يحل ضيفا على بطل رواندا في لقاء سيقام في الثالثة عصر اليوم على ملعب كيجالي بيلي في العاصمة الرواندية.

وعقد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني محاضرة بالفيديو مع اللاعبين لشرح خطة اللعب والتشكيل قبيل التوجه إلى ملعب المباراة.

