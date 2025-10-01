نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هالاند يعترف بأكبر مخاوفه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب النرويج، عن أكبر مخاوفه، معترفًا بأنه يخاف من الموت.

وقال هالاند لشبكة «إن آر كيه» النرويجية في مقابلة تم نشرها الأربعاء: «في الواقع أشعر ببعض الخوف من الموت لأنني لا أعرف ما سيحدث».

وتجول هذه الأفكار في بال هالاند حول الموت بشكل متكرر وكثيف قبل أن يخلد إلى النوم.

وأضاف اللاعب: «الأمر يجعلني أشعر بالخوف عندما أستلقي وحيدًا على السرير قبل النوم وأفكر، ماذا سيحدث يوم وفاتي؟ هل سأذهب إلى الجنة؟ هل سأذهب إلى الجحيم؟ إلى أين سأذهب؟».

كما تحدث هالاند أيضًا عن تعامله مع وفاة إيفار إيجا، الصديق المقرب للعائلة الذي توفي العام الماضي.

وقال: «كيف أتعامل مع هذا الأمر؟ إنه صعب.. من المحزن ألا يكون موجودًا هناك بعد الآن، سأفتقده لبقية حياتي».

وقدم إيجا نصائح مهمة لهالاند على فراش الموت، داعيًا إياه للاستمتاع بالحياة.

وأضاف: «أخبرني أن أخرج إلى الملعب وأهزم الجميع وأستمتع، أرادني أن أستمتع بحياتي إلى أقصى مدى، حتى من دونه، ومن المهم أن أتذكر ذلك».