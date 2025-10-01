نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير كرة القدم حول العالم موعد مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026، حيث من المنتظر أن تقام القمة الكروية على ملعب "مونتجويك الأولمبي" بمدينة برشلونة الإسبانية، يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والرياض، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات، والتاسعة بتوقيت دول أوروبا الغربية مثل إسبانيا وفرنسا وألمانيا، بينما سيكون اللقاء عند الثامنة مساءً بتوقيت جرينتش.

يدخل برشلونة المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما فاز على نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد في الجولة الأولى، بينما يسعى باريس سان جيرمان حامل اللقب لمواصلة انتصاراته القوية بعد اكتساح أتالانتا برباعية نظيفة.

القمة الأوروبية المرتقبة ستكون حاسمة في صراع صدارة المجموعة، حيث يسعى كلا الفريقين لحسم التأهل المبكر ومواصلة عروضهما القوية في البطولة الأعرق على مستوى الأندية. ومع اقتراب صافرة البداية، تزداد الترقبات الجماهيرية لمعرفة من سيحسم هذه المواجهة الكبيرة، برشلونة بقيادة هانز فليك أم باريس بقيادة نجومه البارزين.