نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشاق كرة القدم في الوطن العربي عن القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2025-2026. وتعد شبكة بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري لمباريات البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المباراة ستذاع عبر قناة beIN SPORTS 1 HD المشفرة، والتي ستوفر تغطية شاملة للقاء من خلال استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة، يضم نخبة من أبرز المحللين الرياضيين العرب والأجانب لتحليل أداء برشلونة وباريس سان جيرمان.

كما يمكن متابعة البث المباشر للمباراة عبر منصات الإنترنت من خلال تطبيق beIN Connect وكذلك منصة TOD TV، والتي توفر للمشتركين إمكانية المشاهدة بجودة عالية على مختلف الأجهزة الذكية.

وقد تساءل الكثيرون عن إمكانية إذاعة المباراة على قناة بي إن سبورت المفتوحة، لكن الشركة أكدت أن اللقاء سيكون حصريًا عبر القنوات المشفرة فقط.

إذن، إذا كنت من متابعي دوري أبطال أوروبا في المنطقة العربية، فإن القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان ستكون عبر شبكة بي إن سبورتس فقط، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والرياض.