بشير التابعي: تفاجئت بتتويج بيراميدز بالسوبر.. وماييلي أفضل من وسام أبوعلي

أحمد جودة - القاهرة - أكد بشير التابعي، لاعب نادي الزمالك السابق، أنه تفاجئ بتتويج بالفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، ببطولة السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  " cbc":" تتويج بيراميدز بالسوبر الإفريقي كان مفاجأة بالنسبة لي، ولا أصدق أدائهم رغم التتويج بـ3 بطولات قارية".

وتابع:" كان سيئ في الموسم الماضي، وهو من جعل بيراميدز يكون أول الدوري قبل أن يعود ويتوج باللقب".

وأضاف:" ماييلي مستواة مع الأهلي سيختلف في حالة ضمه والأهلي يساهم في تطوير أداء اللاعبين، وهو مهاجم مؤثر وليس مجرد ظاهرة مؤقتة".

وشدد:" ماييلي أفضل من وسام أبوعلي بكثير، ومؤثر في فريقه".

