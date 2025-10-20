نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشير التابعي: بيزيرا لم يملأ فراغ زيزو في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد بشير التابعي، لاعب نادي الزمالك السابق، أنه من المبكر الحكم على مستواه خوان بيزيرا، لاعب القلعة البيضاء، مشيرًا أنه من المبكر القول أن ملأ فراغ رحيل أحمد مصطفى زيزو.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة " cbc":" لسه بدري على الحكم على مستوى بيزيرا، وهو لاعب جيد ومؤثر ولكنه لم يملأ فراغ زيزو في الزمالك".

وتابع:" لاعبي البرازيل المميزين أغلبهم قصار القامة، وبيزيرا سيظهر مع الزمالك عندك يكون هناك لاعبين بجواره تساعد".