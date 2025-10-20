الرياضة

بشير التابعي: بيزيرا لم يملأ فراغ زيزو في الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

بشير التابعي: بيزيرا لم يملأ فراغ زيزو في الزمالك

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشير التابعي: بيزيرا لم يملأ فراغ زيزو في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد بشير التابعي، لاعب نادي الزمالك السابق، أنه من المبكر الحكم على مستواه خوان بيزيرا، لاعب القلعة البيضاء، مشيرًا أنه من المبكر القول أن ملأ فراغ رحيل أحمد مصطفى زيزو.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  " cbc":" لسه بدري على الحكم على مستوى بيزيرا، وهو لاعب جيد ومؤثر ولكنه لم يملأ فراغ زيزو في الزمالك".

وتابع:" لاعبي البرازيل المميزين أغلبهم قصار القامة، وبيزيرا سيظهر مع الزمالك عندك يكون هناك لاعبين بجواره تساعد".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا