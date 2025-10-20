نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد معسكر منتخب مصر القادم في الإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، حدد يوم ١٠ نوفمبر المقبل، موعدًا لانطلاق معسكر الفراعنة في الإمارات استعدادا للدورة الودية التي ستقام هناك حتى يوم ١٨ من نفس الشهر.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" تم الاتفاق على سفر المحترفين إلى الإمارات مباشرًة للدخول في معسكر مغلق هناك، كما أن لاعبي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا سيتواجدوا هناك للمشاركة في السوبر المصري".