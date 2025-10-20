نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فلامنجو يهزم بالميراس بسيناريو مثير ويقاسمه صدارة الدوري البرازيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اقتسم فلامنجو صدارة جدول ترتيب الدوري البرازيلي لكرة القدم مع ضيفه بالميراس، بعدما فاز عليه 3 /2 مساء الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين للمسابقة.

فلامنجو يهزم بالميراس بسيناريو مثير ويقاسمه صدارة الدوري البرازيلي

وفرض فلامنجو سيطرته المطلقة على الشوط الأول وحسم النتيجة عمليًا بثلاثية قوية جاءت في غضون 35 دقيقة فقط، حيث افتتح النجم الأوروجوياني خورخيان دي أراسكايتا التسجيل في الدقيقة العاشرة ثم أضاف جورجينيو الهدف الثاني لفلامنجو من ضربة جزاء في الدقيقة 42 واختتم المهاجم المتألق بيدرو جيليرمي ثلاثية الشوط الأول بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، دخل بالميراس بروح قتالية مختلفة، ونجح في تقليص الفارق وإثارة قلق جماهير ماراكانا، حيث سجل المهاجم الشاب فيتور روكي الهدف الأول لبالميراس في الدقيقة 74، ومع وصول المباراة إلى اللحظات الأخيرة، سجل القائد جوستافو جوميز الهدف الثاني لبالميراس في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وشهد الوقت بدل الضائع، طرد لاعب بالميراس خواكين رودريجيز.

بهذا الفوز، يُثبت فلامنجو أنه منافس شرس على اللقب، حيث عادل رصيد بالميراس في القمة، إذ يمتلك كلاهما 61 نقطة من 28 مباراة.

وفي باقي مباريات المرحلة فاز، بوتافوجو على مضيفه سيارا 2 /صفر وإنترناسيونال على ضيفه سبورت 2 /صفر وميراسول على ضيفه ساو باولو 3 /صفر وباهيا على ضيفه جريميو 4 /صفر.