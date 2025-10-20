نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سابالينكا تدخل عامها الثاني على رأس تصنيف لاعبات كرة المضرب وفالينتوفا أكثر المتقدمات في المقال التالي

دخلت لاعبة كرة المضرب البيلاروسية ارينا سابالينكا في العام الثاني من صدارة تصنيف لاعبات كرة المضرب المحترفات، بعد التصنيف الصادر في 20 من أكتوبر 2025، والذي ابقاها على راس التصنيف، بينما تقدمت الايطالية جاسمين باوليني مركزين اثنين إلى المركز السادس، بينما كانت التشيكية تيريزا فالينتوفا اكثر المتقدمين ب 21 مركز إلى المركز ال 57، ليكون تصنيف اللاعبات العشرة الاوائل على الشكل التالي:

1. أرينا سابالينكا (بيلاروسيا) 10390 نقطة

2. إيجا شفيونتيك (بولندا) 8703 نقطة

3. كوكو جاوف – الولايات المتحدة ) 7863

4. اماندا انيسيموفا (الولايات المتحدة) 5914

5. جيسيكا بيجولا (الولايات المتحدة) 5183

6. جاسمين باوليني (ايطاليا) 4525

7. ايلينا ريباكينا (كازاخستان) 4505

8. ماديسون كييز ( الولايات المتحدة الاميركية): 4395

9. ميرا اندريفا روسيا – 4643

10 اكاترينا اليكساندروفا ( روسيا) 3375