نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألونسو مدرب ريال مدريد: الفوز على خيتافي أهم من الأداء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



لم يخف تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، طبيعة الأداء الصعب الذي قدمه فريقه لتحقيق الانتصار على خيتافي في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، مؤكدًا أن الفوز جاء بفضل الروح القتالية والتركيز التكتيكي، وليس الجمال الفني.

ولخص ألونسو رؤيته بوضوح في المؤتمر الصحفي: "لم تكن المباراة الأكثر جاذبية للعب أو المشاهدة، ولكن كان علينا أن نخوض المواجهة ونعرف كيف ننافس".

وحقق الريال انتصارا بشق الأنفس بهدف دون رد على مضيفه خيتافي، مساء الأحد، بعد أن تقمص الفرنسي الدولي كيليان مبابي دور البطولة في اللقاء، بتسجيله هدف الفريق الملكي الوحيد في الدقيقة 80، بعد ثلاث دقائق فقط من طرد الكاميروني آلان نيوم، لاعب خيتافي، الذي تلقى البطاقة الحمراء بعد 45 ثانية فقط من نزوله لأرض الملعب قادما من مقاعد البدلاء، لتدخله العنيف مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب الضيوف.

وشدد ألونسو على أن الفريق أظهر انضباطًا وتركيزًا، معتبرًا أن الأهم هو حصد النقاط في مثل هذه المواجهات المعقدة قبل التوجه إلى التحدي الأوروبي، موضحا "لقد واجه الفريق التحدي وعرف مهامه، كنا مركزين وقمنا بما كان علينا القيام به، نحن ذاهبون إلى الأسبوع المقبل بطاقة جيدة، ومن الغد سنبدأ التفكير في مواجهة يوفنتوس."

في إشارة مباشرة إلى النجم كيليان مبابي، أكد ألونسو أن القيمة الحقيقية للاعبين تكمن في تأثيرهم المباشر على النتائج، مشددًا على "أن الأهداف تمنحك النقاط". وأضاف: "نحن سعداء جدًا بما يقدمه كيليان، لقد كان حاسمًا بأهدافه ومشاركته، لكننا نحتاج إلى الجميع لأن هناك الكثير يحدث في الكواليس."

لم تقتصر الإشادة على النجوم الأساسيين، حيث أثنى ألونسو على اللاعبين الذين شاركوا كبدلاء مثل فينيسيوس جونيور وأردا جولر.

ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن ألونسو قوله "كان لفيني جونيور تأثير كبير، لقد سبب مشاكل للمنافس، من المهم أن يعرف الجميع أنهم قد يكونون مؤثرين بغض النظر عن دورهم."... كما أثنى ألونسو على دور جولر في الكرة التي جاء منها هدف الفوز

وطمأن ألونسو جماهير الريال بشأن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا وديفيد ألابا "أعتقد أن كورتوا بخير، أما ألابا فقد عانى من شد في الساق، ولم نرغب في المخاطرة. سنقوم بتقييمه بشكل أكبر غدًا."